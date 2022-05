Nuevo ataque, lanzan una tarta a La Gioconda

El incidente se produjo en la tarde del domingo. Varias fotos muestran el cristal de protección de la reputada obra de Leonardo da Vinci manchado de crema, mientras un hombre, que parece ser un guardia del museo, lo limpia.

El museo del Louvre, al que la AFP contactó el domingo por la noche, declinó este lunes realizar cualquier declaración.

Un usuario de Twitter, que afirma haber presenciado el incidente, explica que el autor de la acción era un hombre disfrazado con una peluca, que se levantó de una silla de ruedas y golpeó el cristal, antes de arrojar el pastel.

Este usuario (@lukeXC2002) publica además un video en el que se ve al hombre en pie junto a su silla de ruedas, mientras es escoltado hacia la salida.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM