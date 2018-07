Katy Perry pone el broche de oro al Rock in Rio Lisboa

La cantante estadounidense Katy Perry puso este sábado el broche de oro final con un concierto que marcó el cierre de la edición de 2018 del festival Rock in Rio Lisboa tras cuatro jornadas.

La británica Jessie J, la brasileña Ivete Sangalo y la estadounidense Hailee Steinfeld fueron las otras grandes actuaciones de una cuarta y última jornada del evento que estuvo marcada por el parón de dos horas debido al partido del Mundial entre Uruguay y Portugal.

Katy Perry no defraudó y llegó a Lisboa con un concierto en el que el espectáculo primó por encima de la música, pero que brilló ante las decenas de miles de personas que prácticamente llenaron el Parque da Bela Vista, sede del festival.

Con una escenografía impactante y que repasaba las diferentes fases de su vida personal y profesional, hubo momentos para todos los públicos: desde la melancólica "Wide awake" en versión acústica a las más movidas "Chained to the rhythm" o "Roar".

Arrancaron los acordes de "Firework" y gran parte de los asistentes se unieron a Perry cantando el tema a viva voz, a sabiendas de que era el punto y final de la velada y a cuatro intensos días de festival.

Durante la tarde, la programación fue suspendida durante dos horas para emitir el partido de octavos de final del Mundial entre Uruguay y Portugal por todas las pantallas del recinto, tal y como había anunciado la organización unos días atrás.

La nueva programación no convenció al grupo Karetus, que iba a actuar en uno de los escenarios secundarios pero se canceló a última hora por no sentirse "cómodos" con la nueva hora de inicio.

Jessie J reanudó el evento tras la finalización del encuentro con "Do it like a dude", su primer sencillo de hace más de ocho años; que marcaría su concierto, lleno de los temas que la llevaron a la cima de las listas de ventas.

Aunque lanzó un disco hace apenas un mes, la londinense solo interpretó tres de sus nuevos temas ("Queen", "Play" y "Easy on me") y optó por deleitar al público con canciones más conocidas como "Price Tag", "Domino" o "Bang bang".

Antes del choque mundialista, llegó el turno de la brasileña Ivete Sangalo, la única artista no portuguesa que ha participado en todas las ediciones del Rock in Rio Lisboa.

Una de las referencias de su país y con más de veinte años de trayectoria a sus espaldas, Sangalo ofreció una actuación llena de ritmo y que acabó con el tiempo justo para oír el silbato inicial, para alegría de los asistentes más futboleros.

Hailee Steinfeld tuvo la difícil tarea de salir en primer lugar al Escenario Mundo, el principal de los cuatro habilitados, a las 16.30 hora local (15.30 GMT), hora y media antes de lo que había sido habitual en los días anteriores por causa de las alteraciones en los horarios.

A pesar de contar con un repertorio corto, la joven cantante y actriz californiana cumplió y encandiló al público que se acercaba tímidamente al recinto con las canciones de su EP "Haiz" y sus sencillos "Capital letters" o "Starving".

Un total de 156.000 visitantes asistieron a las dos primeras jornadas del evento, 71.000 de ellos durante el estreno de la semana pasada, encabezado por Muse, Bastille, Haim y Diogo Piçarra. Bruno Mars y Demi Lovato fueron los principales reclamos del segundo día, en el que se agotaron las 85.000 entradas puestas a la venta con meses de antelación.

La tercera jornada, celebrada el pasado viernes y todavía sin datos confirmados de asistencia, estuvo marcada por la lluvia y contó a los conciertos de The Killers, The Chemical Brothers, James y Xutos e Pontapés.