El Año Nuevo impulsa el regreso de los panameños a los gimnasios y la adopción de hábitos saludables
Entrenadores y usuarios coinciden en que el inicio del año representa un “borrón y cuenta nueva”, una etapa marcada por la motivación, el establecimiento de metas personales y el deseo de perder peso, tonificar el cuerpo y mejorar el bienestar general.
Ciudad de Panamá, Panamá/Durante los primeros días de enero, el movimiento en gimnasios, parques y canchas deportivas comienza a incrementarse, reflejando el entusiasmo de muchas personas por iniciar el año 2026 con hábitos más saludables y dejar atrás el sedentarismo.