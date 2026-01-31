Las labores consisten en la instalación y conexión de una pieza en la tubería madre del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), trabajos que ejecuta el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), entidad que asegura que el área se encuentra preparada para el desarrollo de las tareas técnicas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los trabajos para la conexión del anillo hidráulico del Este iniciaron desde las 5:00 de la mañana de este sábado 31 de enero en Panamá Norte, como parte de un proyecto que busca mejorar y garantizar el suministro de agua potable hacia Panamá Este, una de las zonas con mayor crecimiento poblacional del país.