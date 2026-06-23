Durante la sesión plenaria 56a. de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrada en Panamá hoy martes 23 de junio, el embajador de China en Estados Unidos, Xie Feng, presentó reclamos ante lo que Panamá ha manifestado sobre la situación marítima que enfrentan buques con bandera panameña en aguas del territorio chino, asegurando que se trata de un problema de seguridad marítima; sin embargo, trajo nuevamente a la mesa el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal.