La evolución de la tecnología, inteligencia artificial y su adopción en el aspecto laboral, además de la adopción masiva de la nube, fueron parte de los temas sobre los que rondó el ESET Security Day, que se realizó este jueves en Panamá, donde se concentraron especialistas en el tema. Antonio Soria, country manager de eset Panamá, explico que una de las tendencias en la actualidad es el uso de la inteligencia artificial para hacer ciberataques más especializados.