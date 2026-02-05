Ciudad de Panamá/La Comisión de Reformas Electorales analizó este jueves el mecanismo para la adjudicación de curules en circuitos plurinominales, centrándose específicamente en la fórmula que regirá la distribución del residuo en las listas de candidatos. El artículo 452 del proyecto fue aprobado tras evaluar tres propuestas presentadas en la mesa: una del Partido Revolucionario Democrático (PRD), otra del Movimiento Otro Camino (MOCA) y una tercera de la Fiscalía Electoral.