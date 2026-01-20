Diputados crean subcomisión para analizar proyecto de ley que busca regular la instrumentación quirúrgica

El debate se desarrolló en un auditorio repleto de enfermeras y técnicos de enfermería, donde la iniciativa presentada por el diputado Jamis Acosta recibió rechazos por parte de integrantes de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, quienes advirtieron que la carrera que se busca regular no cuenta con el aval de la Universidad de Panamá, considerada el principal ente rector de la educación superior en el país.