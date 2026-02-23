Así lo advirtió el alcalde de Pedasí, Miguel Batista, quien señaló que la escasez no solo afecta a este distrito, sino a gran parte de la región de Azuero, incluyendo Las Tablas, Guararé, La Villa, Los Santos y Chitré.

Ciudad de Panamá, Panamá/El distrito de Pedasí enfrenta una situación crítica por la falta de agua potable, un problema que se ha agudizado con los años y que, según las autoridades locales, requiere soluciones estructurales urgentes por parte del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).