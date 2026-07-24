Ciudad de Panamá/El comisionado retirado Oriel Ortega, exdirector del Servicio Nacional de Fronteras, confirmó que tiene conocimiento directo de exmiembros de Senafront que viajaron para pelear en la guerra de Rusia y Ucrania. Según el exjefe de la entidad, estos hombres fueron enviados al frente de combate, donde perdieron la vida. Aunque las familias ya tienen la certeza de sus decesos, hasta la fecha no han podido recuperar los cuerpos de sus seres queridos.