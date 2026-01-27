De acuerdo con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), existen indicios de que ambos incendios fueron provocados, y que estos actos buscan obstaculizar las labores de las instituciones encargadas de prevenir y controlar la propagación del fuego.

Ciudad de Panamá, Panamá/Dos incendios de masa vegetal se registraron la noche del lunes y la madrugada de este martes en el corregimiento de Volcán, en el distrito de Tierras Altas, muy cerca de áreas residenciales, lo que encendió las alertas de las autoridades ambientales y de seguridad.