A diferencia de temporadas pasadas, cuando el mercado amanecía lleno los Miércoles de Ceniza, este año varios vendedores aseguran que las ventas han sido bajas, pese a que los precios del pescado registran una disminución considerable.

Ciudad de Panamá, Panamá/El inicio de la Cuaresma este miércoles 18 de febrero encontró al Mercado de Mariscos con menor afluencia de compradores en comparación con años anteriores, según relataron comerciantes y clientes durante un recorrido realizado en horas de la mañana.