Inicia la Cuaresma con ofertas en el Mercado de Mariscos

A diferencia de temporadas pasadas, cuando el mercado amanecía lleno los Miércoles de Ceniza, este año varios vendedores aseguran que las ventas han sido bajas, pese a que los precios del pescado registran una disminución considerable.

El inicio de la Cuaresma este miércoles 18 de febrero encontró al Mercado de Mariscos con menor afluencia de compradores en comparación con años anteriores, según relataron comerciantes y clientes durante un recorrido realizado en horas de la mañana.

