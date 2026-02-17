De acuerdo con el informe oficial de la Policía Nacional, las aprehensiones se desglosan en 603 por oficio, 441 por faltas administrativas, 76 en flagrancia y 66 por microtráfico.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 1,186 personas fueron aprehendidas a nivel nacional durante el operativo de seguridad del Carnaval 2026, según el balance presentado por los estamentos de seguridad en conferencia realizada en el Centro de Operaciones Nacional (CON).