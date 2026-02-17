Exceso de velocidad y embriaguez, entre las principales faltas cometidas por los conductores en Carnaval
De acuerdo con el informe oficial de la Policía Nacional, las aprehensiones se desglosan en 603 por oficio, 441 por faltas administrativas, 76 en flagrancia y 66 por microtráfico.
Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 1,186 personas fueron aprehendidas a nivel nacional durante el operativo de seguridad del Carnaval 2026, según el balance presentado por los estamentos de seguridad en conferencia realizada en el Centro de Operaciones Nacional (CON).