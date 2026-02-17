Policía Nacional reporta cero fatalidades durante los Carnavales a nivel nacional

El dispositivo incluyó vigilancia en las tres tarimas principales, el área de los culecos, la avenida Balboa y diversas zonas del interior del país, con la participación de al menos 8 mil agentes policiales.

A nivel nacional, la Policía Nacional informó que se atendieron pocas situaciones relevantes y que todas fueron gestionadas de forma oportuna.

Ciudad de Panamá, Panamá/El director de la Policía Nacional de Panamá, Jaime Fernández, realizó un recorrido por el perímetro del Festival Carnavalístico en la Cinta Costera, donde evaluó los resultados del operativo de seguridad desplegado durante las festividades.

carnavales 2026 carnaval 2026 Policía Nacional
