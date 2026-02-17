El dispositivo incluyó vigilancia en las tres tarimas principales, el área de los culecos, la avenida Balboa y diversas zonas del interior del país, con la participación de al menos 8 mil agentes policiales.

Ciudad de Panamá, Panamá/El director de la Policía Nacional de Panamá, Jaime Fernández, realizó un recorrido por el perímetro del Festival Carnavalístico en la Cinta Costera, donde evaluó los resultados del operativo de seguridad desplegado durante las festividades.