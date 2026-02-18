Paris Hilton se casa otra vez: así fue la romántica pedida de Carter Reum

Paris Hilton anunció que celebrará una nueva boda con su esposo, Carter Reum, padre de sus dos hijos. La noticia, que ya es tendencia global, fue revelada el mismo día en que la heredera cumplió 45 años, convirtiendo la fecha en un momento aún más especial.

La pareja, que se casó en 2021, ha decidido renovar sus votos cinco años después, en una ceremonia que esta vez tendrá como protagonistas también a sus hijos: Phoenix Barron, de 2 años, y London, de 1. Hilton compartió el anuncio en redes sociales con un mensaje que rápidamente se viralizó: “Cinco años después... y todavía me da un vuelco el corazón”.

Aunque ya están casados, Carter Reum quiso sorprender nuevamente a su esposa con una propuesta de matrimonio en un entorno de ensueño. La escena tuvo lugar el Día de San Valentín en las cristalinas playas de las Islas Turcas y Caicos, un exclusivo archipiélago del Atlántico compuesto por 40 islas coralinas y territorio británico de ultramar al sureste de las Bahamas.

Hilton describió el momento con emoción: “El día de San Valentín, en las aguas turquesas de las Islas Turcas y Caicos, justo unos días antes de mi cumpleaños, mi pareja me volvió a proponer matrimonio y yo volví a decir que SÍ”.

Vestidos completamente de blanco y con el mar turquesa de fondo, la empresaria y el inversor protagonizaron una escena cuidadosamente preparada: pétalos blancos cubriendo la arena, un sendero decorado con rosas y velas, y un gran letrero con la pregunta “¿Quieres casarte conmigo?”.

Uno de los instantes más simbólicos fue cuando su hijo Phoenix colocó el anillo en el dedo de su madre tras la propuesta de su padre. El evento culminó con un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo caribeño.

La renovación de votos tiene un significado distinto al enlace original. Paris lo explicó con palabras que conmovieron a sus seguidores: “Pero esta vez no éramos solo marido y mujer. Éramos mamá y papá. Phoenix y Londres viendo el amor que los creó”.

La empresaria profundizó sobre la decisión de volver al altar: “Renovar nuestros votos no se trata solo de celebrar cinco hermosos años, se trata de mostrarles a nuestros bebés que el amor crece, se profundiza y se elige una y otra vez. Cinco años después. Para siempre. Para siempre no es suficiente contigo, Carter”.

La primera boda de la pareja se celebró en 2021, tras dos años de relación que comenzó durante Acción de Gracias de 2019, aunque ambos se conocían desde hacía una década. El enlace tuvo lugar en la exclusiva residencia de Bel-Air que perteneció a su abuelo, el magnate hotelero Barron Hilton.

La ceremonia se extendió durante tres días de celebraciones y reunió a una lista de invitados de alto perfil. Entre ellos destacaron Kim Kardashian, Emma Roberts, Bebe Rexha, Paula Abdul y las protagonistas del reality The Real Housewives of Beverly Hills, Kyle y Kim Richards.

Uno de los momentos más recordados fue cuando la cantante Kim Petras interpretó el clásico “I Can't Help Falling in Love” de Elvis Presley mientras la novia caminaba hacia el altar. La ceremonia también incluyó una versión de “Stars Are Blind”, uno de los temas musicales más conocidos de la propia Hilton.

En aquella ocasión, la socialité declaró emocionada: “Mi para siempre empieza hoy”, marcando el inicio de una nueva etapa que ahora suma un capítulo adicional.

La renovación de votos confirma que la historia entre Paris Hilton y Carter Reum atraviesa una etapa de estabilidad y crecimiento familiar. Esta vez, la ceremonia no solo celebrará el amor de pareja, sino también la consolidación de su proyecto como familia.

Con imágenes de ensueño desde el Caribe y un mensaje centrado en la permanencia del compromiso, la empresaria demuestra que, incluso después de una boda de alto perfil y múltiples celebraciones, siempre hay espacio para volver a decir “sí”.