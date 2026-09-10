La quinta edición de la Cumbre de Liderazgo reúne a empresarios y expositores internacionales para analizar los desafíos que enfrentan las organizaciones, desde la disrupción tecnológica hasta la transformación de los modelos de negocio.

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 400 líderes empresariales y expositores internacionales se reúnen en Panamá durante la quinta edición de la Cumbre de Liderazgo, un encuentro en el que se analizan algunos de los principales desafíos que enfrentan actualmente las organizaciones, entre ellos la disrupción tecnológica y la transformación de los modelos de negocio.