Investigan homicidio de estudiante de 18 años asesinada a tiros en Chilibre

De acuerdo con información preliminar, varias personas llegaron hasta la residencia donde se encontraba la víctima y efectuaron múltiples disparos contra la vivienda. La joven fue alcanzada por las balas y trasladada de urgencia a un centro médico para recibir atención.