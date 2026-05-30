Investigan homicidio de estudiante de 18 años asesinada a tiros en Chilibre
De acuerdo con información preliminar, varias personas llegaron hasta la residencia donde se encontraba la víctima y efectuaron múltiples disparos contra la vivienda. La joven fue alcanzada por las balas y trasladada de urgencia a un centro médico para recibir atención.
Colón/Una joven de 18 años falleció la madrugada de este sábado luego de resultar herida durante un ataque armado registrado en el sector de El Tecal, corregimiento de Chilibre, en la provincia de Panamá.