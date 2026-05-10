Las participantes, con edades entre 8 y 18 años, trabajaron durante varios meses junto a 50 mentoras voluntarias en el desarrollo de aplicaciones y propuestas tecnológicas enfocadas en necesidades sociales, ambientales y educativas.

El evento nacional se realizó en Centro de Convenciones de Ciudad del Saber, donde las jóvenes demostraron habilidades en programación, inteligencia artificial, emprendimiento y liderazgo, además de trabajo en equipo e innovación.