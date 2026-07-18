Mujer de 30 años muere tras recibir varios disparos al salir de su casa en la 24 de Diciembre

De acuerdo con las primeras versiones, la víctima salió de su residencia luego de que alguien la llamara. Minutos después, habría sido atacada a tiros. La mujer fue trasladada al Hospital Irma Lourdes Tzanetatos, donde los médicos confirmaron su muerte.