Victor Wembanyama| Estrella de la NBA y los Spurs volverá a defender los colores de su país

Después de dos años de ausencia con la selección francesa, el pívot regresa para las eliminatorias europeas al Mundial de Baloncesto Catar 2027.

Francia/Victor Wembanyama regresará a la selección francesa por primera vez desde los Juegos Olímpicos de 2024, a finales de agosto con motivo de las eliminatorias para la Copa del Mundo de 2027, anunció este sábado la Federación Francesa de Baloncesto (FFBB).

La joven estrella de San Antonio figura en el grupo convocado para los dos primeros partidos de la fase principal de clasificación, el 27 de agosto contra Eslovenia en París y el 30 de agosto en Suecia, así como para dos partidos de preparación contra Serbia (20 de agosto en Belgrado y 23 de agosto en Orleans).

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Wembanyama tuvo que renunciar al Europeo 2025 al no haberse recuperado por completo de la trombosis venosa en el hombro derecho que puso fin de forma prematura a su temporada 2024-2025, en febrero.

"Victor es el líder indiscutible de esta generación. Es necesario que su presencia se vuelva concreta para crear automatismos con los demás, en el juego y en la vida alrededor del baloncesto. Es así de sencillo", declaró en el comunicado de prensa de la FFBB Frédéric Fauthoux, el seleccionador de Les Bleus.

Debería, por tanto, dirigir a "Wemby" (2,24 m) por primera vez, ya que sucedió a Vincent Collet después de los Juegos Olímpicos de 2024.

Los Bleus habían caído en la final contra Estados Unidos en Bercy (98-87), un partido en el que Wembanyama terminó como máximo anotador (26 puntos y 7 rebotes). Desde entonces, al título de rookie de la temporada 2023-2024 de la NBA ha añadido el de mejor defensor en 2025-2026, alcanzando la final (derrota contra Nueva York) en sus primeros playoffs.

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