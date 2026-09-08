La bandera de Ocú permanece a media asta en memoria del reconocido músico herrerano, mientras familiares y seguidores se preparan para recibir sus restos y participar en las honras fúnebres previstas para este viernes en la iglesia San Sebastián.

Ocú, Herrera/En Ocú, la bandera del distrito ondea a media asta como muestra de duelo por la muerte de Dagoberto “Yin” Carrizo, reconocido músico herrerano y figura de la música típica panameña, quien dejó una trayectoria marcada por presentaciones en distintos escenarios del país.