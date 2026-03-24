Panamá registra leve aumento de mujeres en juntas directivas, según informe

De acuerdo con los datos presentados, el 47.14% de las empresas cumple con el mínimo del 30% de participación femenina en sus juntas directivas, tal como establece la ley. Esta cifra representa un incremento de 3.25 puntos porcentuales en comparación con el 43.89% registrado el año anterior.