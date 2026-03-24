Panamá registra leve aumento de mujeres en juntas directivas, según informe

De acuerdo con los datos presentados, el 47.14% de las empresas cumple con el mínimo del 30% de participación femenina en sus juntas directivas, tal como establece la ley. Esta cifra representa un incremento de 3.25 puntos porcentuales en comparación con el 43.89% registrado el año anterior.

Un reciente informe reveló avances moderados en la participación de mujeres en juntas directivas de empresas en Panamá, aunque todavía persisten importantes desafíos para cumplir con la normativa vigente.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un reciente informe reveló avances moderados en la participación de mujeres en juntas directivas de empresas en Panamá, aunque todavía persisten importantes desafíos para cumplir con la normativa vigente.

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