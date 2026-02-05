Ciudad de Panamá/La audiencia número 15 del juicio por el caso Odebrecht estuvo marcada por cuatro peritajes clave que expusieron, desde distintos frentes, el manejo de fondos, transferencias vinculadas a la constructora brasileña y el financiamiento político, en una jornada donde se confirmó la recepción de dinero desde sociedades relacionadas con Odebrecht, su conversión a efectivo, y la administración indirecta de aportes de campaña fuera de la estructura formal de un partido político.