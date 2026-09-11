Entre quejas y mayor agilidad: así reaccionan los usuarios a los nuevos validadores del Metro de Panamá
Usuarios consultados en la estación de San Miguelito expresaron opiniones divididas sobre el funcionamiento de los nuevos validadores. Mientras algunos reportaron presuntas irregularidades con el saldo de sus tarjetas y demoras en la lectura del código QR, otros consideran que el sistema agiliza el ingreso hacia los andenes.
Ciudad de Panamá, Panamá/Opiniones encontradas expresaron usuarios del Metro de Panamá sobre el funcionamiento de los nuevos validadores instalados en las estaciones, durante un recorrido realizado en la estación de San Miguelito.