Entre quejas y mayor agilidad: así reaccionan los usuarios a los nuevos validadores del Metro de Panamá

Usuarios consultados en la estación de San Miguelito expresaron opiniones divididas sobre el funcionamiento de los nuevos validadores. Mientras algunos reportaron presuntas irregularidades con el saldo de sus tarjetas y demoras en la lectura del código QR, otros consideran que el sistema agiliza el ingreso hacia los andenes.