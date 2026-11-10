Reubicarán parada de transporte público en avenida México por trabajos en el Museo Reina Torres de Araúz
La parada ubicada junto al Museo Antropológico Reina Torres de Araúz será trasladada frente a las instalaciones de la Caja de Seguro Social, diagonal a calle 25. El cambio entrará en vigor el viernes 13 de noviembre.
Ciudad de Panamá, Panamá/La parada de transporte público ubicada en la avenida México, junto al Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, será trasladada a la avenida Justo Arosemena a partir del viernes 13 de noviembre, informó la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en un comunicado.