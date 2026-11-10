La parada ubicada junto al Museo Antropológico Reina Torres de Araúz será trasladada frente a las instalaciones de la Caja de Seguro Social, diagonal a calle 25. El cambio entrará en vigor el viernes 13 de noviembre.

Ciudad de Panamá, Panamá/La parada de transporte público ubicada en la avenida México, junto al Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, será trasladada a la avenida Justo Arosemena a partir del viernes 13 de noviembre, informó la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en un comunicado.