Sector industrial busca reducir impacto de las tarifas eléctricas con prácticas sostenibles y energías renovables

El Sindicato de Industriales de Panamá señala que el sector analiza nuevas estrategias ante los cambios en las tarifas eléctricas y los efectos del fenómeno de El Niño, mientras avanza hacia una mayor incorporación de fuentes renovables.

El Sindicato de Industriales de Panamá señala que el sector analiza nuevas estrategias ante los cambios en las tarifas eléctricas y los efectos del fenómeno de El Niño, mientras avanza hacia una mayor incorporación de fuentes renovables.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Sindicato de Industriales de Panamá analiza distintas estrategias para enfrentar los cambios en las tarifas de energía eléctrica y los efectos de fenómenos climáticos como El Niño, con especial atención al impacto que estas condiciones pueden generar sobre los costos de producción del sector.

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