El Sindicato de Industriales de Panamá señala que el sector analiza nuevas estrategias ante los cambios en las tarifas eléctricas y los efectos del fenómeno de El Niño, mientras avanza hacia una mayor incorporación de fuentes renovables.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Sindicato de Industriales de Panamá analiza distintas estrategias para enfrentar los cambios en las tarifas de energía eléctrica y los efectos de fenómenos climáticos como El Niño, con especial atención al impacto que estas condiciones pueden generar sobre los costos de producción del sector.