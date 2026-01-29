Tiran dos cabezas de plátanos en la entrada de la Procuraduría General de la Nación en señal de protesta

El hecho ocurrió cerca de las 2:00 de la tarde, cuando un ciudadano descendió de un vehículo sin placa, con el rostro cubierto por un pasamontañas, y colocó dos cabezas de plátano en la entrada del edificio, cada una acompañada de un mensaje escrito.

Una acción de protesta ciudadana sorprendió la tarde de este jueves 29 de enero a funcionarios y transeúntes frente a la sede principal de la Procuraduría General de la Nación, ubicada en la avenida Perú, en la ciudad capital.

