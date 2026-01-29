Tiran dos cabezas de plátanos en la entrada de la Procuraduría General de la Nación en señal de protesta

El hecho ocurrió cerca de las 2:00 de la tarde, cuando un ciudadano descendió de un vehículo sin placa, con el rostro cubierto por un pasamontañas, y colocó dos cabezas de plátano en la entrada del edificio, cada una acompañada de un mensaje escrito.