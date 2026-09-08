La vía, de aproximadamente 18 kilómetros, es utilizada diariamente por transportistas, productores, agricultores y residentes de la región de Azuero, quienes aseguran que sus condiciones dificultan el tránsito.

Azuero/Moradores, productores y transportistas de la región de Azuero solicitaron al Gobierno Nacional y al Ministerio de Obras Públicas (MOP) intervenir la carretera que conecta los distritos de Los Pozos y Macaracas, una vía de aproximadamente 18 kilómetros que, según los usuarios, se encuentra en condiciones deterioradas.