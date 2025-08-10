La nueva composición de la Asamblea Nacional es el primero de los temas analizados en el programa Radar, en compañía del diputado de la bancada Seguimos Betserai Richards y la diputada de Vamos Alexandra Brenes.

El turismo y las plataformas digitales fue el segundo tema debatido, debido a las denuncias del sector hotelero, que ha calificado una competencia desleal al referirse a las plataformas digitales que ofertan hospedajes temporales, generando pérdidas millonarias.

Por último, el administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega, habla de la digitalización de los trámites en las instituciones del Gobierno.