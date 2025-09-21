Nepotismo y corrupción. Este problema ha sido visto como una falta ética, pero jamás como delito. Una iniciativa está en la Asamblea Nacional y busca penalizar esta práctica enquistada en los gobiernos.

Las modificaciones a la carrera administrativa buscan la eficiencia y el mérito en los funcionarios. Analizamos el contenido de la norma y lo que se pretende mejorar.

Democracia y estado de derecho. Esta semana el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) presentó un informe del estado global de la democracia en 2025 y abarca qué está ocurriendo en Estados Unidos y América Latina.

Todos estos temas los analizamos en el programa Radar.