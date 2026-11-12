Con la llegada de la temporada de mayor movimiento comercial y consumo, las autoridades advierten sobre el riesgo de estafas digitales a través de redes sociales y sitios web, donde los ciberdelincuentes aprovechan la demanda de productos y las ofertas para engañar a los compradores.

Las compras por internet se han convertido en una práctica habitual para muchos ciudadanos; sin embargo, esta modalidad también representa una oportunidad para quienes utilizan plataformas digitales con el propósito de cometer fraudes y apropiarse del dinero de sus víctimas.