El terremoto no solo dejó daños en viviendas e infraestructuras, también golpeó a comercios y hoteles, afectando empleos y el sustento de familias que encontraron en el turismo una oportunidad para salir adelante. En Tonosí, Los Santos, uno de los afectados es Rosendo, propietario del hotel Mi Valle, quien, pese a las pérdidas, continúa apoyando a las comunidades damnificadas.

El colapso del hotel Mi Valle representa mucho más que la pérdida de un negocio. En sus instalaciones también había empleos y servicios que contribuían a recibir visitantes y mostrar los atractivos de esta región del país.