ENA descarta gratuidad de los corredores: peajes financian operación, mantenimiento e inversiones

Trabajos de rampas en el Corredor Sur estarán listas en febrero.
26 de agosto 2026 - 07:21

ENA descarta gratuidad de los corredores: peajes financian operación, mantenimiento e inversiones

Si te lo perdiste
Lo último
stats