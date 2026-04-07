La herramienta tecnológica es desarrollada por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, tomando como base los datos de la ATTT, con el objetivo de establecer un sistema de verificación en tiempo real.

El Gobierno Nacional avanza en la implementación de una plataforma digital que permitirá a transportistas acceder al beneficio de combustible a precio fijo, como parte de las medidas para garantizar un manejo más eficiente y controlado del subsidio.