Ilya Espino de Marotta asumirá este lunes la administración del Canal de Panamá

Espino de Marotta estará al frente de la Autoridad del Canal de Panamá durante el período 2026-2033, en una gestión que estará marcada por importantes desafíos para garantizar la sostenibilidad, competitividad y operación de una de las principales rutas del comercio mundial.