Ilya Espino de Marotta asumirá este lunes la administración del Canal de Panamá
Espino de Marotta estará al frente de la Autoridad del Canal de Panamá durante el período 2026-2033, en una gestión que estará marcada por importantes desafíos para garantizar la sostenibilidad, competitividad y operación de una de las principales rutas del comercio mundial.
La ingeniera Ilya Espino de Marotta asumirá este lunes 7 de septiembre la administración del Canal de Panamá, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el máximo cargo de la vía interoceánica desde su reversión a manos panameñas.