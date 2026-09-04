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Ilya Espino de Marotta asumirá este lunes la administración del Canal de Panamá

Espino de Marotta estará al frente de la Autoridad del Canal de Panamá durante el período 2026-2033, en una gestión que estará marcada por importantes desafíos para garantizar la sostenibilidad, competitividad y operación de una de las principales rutas del comercio mundial.

Ilya Marotta, nueva administradora del Canal de Panamá. Una imagen con el casco rosa durante la ampliación del Canal.

La ingeniera Ilya Espino de Marotta asumirá este lunes 7 de septiembre la administración del Canal de Panamá, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el máximo cargo de la vía interoceánica desde su reversión a manos panameñas.

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