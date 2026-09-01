Lanzan E-SEVIA 2.0 para facilitar acceso a información sobre impacto ambiental

Se trata de E-SEVIA 2.0, el Entorno Digital del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, una herramienta que busca modernizar la gestión de los procesos asociados a la evaluación de los estudios de impacto ambiental y facilitar el acceso a la información.