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La producción nacional se luce en el concurso 'Hecho en Panamá'

La competencia provincial busca poner en vitrina los productos elaborados en el país y acercar a los consumidores a los emprendimientos que apuestan por la producción nacional.

'Hecho en Panamá' llega a impulsar el talento nacional

La tarde de este viernes se realizó en la provincia de Panamá el concurso “Hecho en Panamá”, una iniciativa del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) que busca promover la agroindustria nacional, destacar la producción local y generar nuevas oportunidades para emprendedores.

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