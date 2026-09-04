La competencia provincial busca poner en vitrina los productos elaborados en el país y acercar a los consumidores a los emprendimientos que apuestan por la producción nacional.

La tarde de este viernes se realizó en la provincia de Panamá el concurso “Hecho en Panamá”, una iniciativa del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) que busca promover la agroindustria nacional, destacar la producción local y generar nuevas oportunidades para emprendedores.