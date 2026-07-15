Proyecto en la Plaza de Francia presenta un 12% de avance físico

La Plaza de Francia permanecerá cerrada al público durante aproximadamente dos años debido a los trabajos de restauración que ejecuta el Ministerio de Cultura en este espacio histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.

Plaza de Francia se encuentra en restauración

El proyecto contempla una intervención integral de la plaza, incluyendo una nueva distribución y un rediseño de las áreas verdes, con el objetivo de ofrecer una presentación más estructurada de la historia y del entorno del monumento.

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