La Plaza de Francia permanecerá cerrada al público durante aproximadamente dos años debido a los trabajos de restauración que ejecuta el Ministerio de Cultura en este espacio histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.

El proyecto contempla una intervención integral de la plaza, incluyendo una nueva distribución y un rediseño de las áreas verdes, con el objetivo de ofrecer una presentación más estructurada de la historia y del entorno del monumento.