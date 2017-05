Egipcios buscan productos más baratos ante el Ramadán más caro

La feria "Ahlan Ramadán" (Bienvenido Ramadán), que se celebra esta semana en El Cairo y en otras localidades del país, lanzada por primera vez con el objetivo de ofrecer unos precios un poco más asequibles en momentos que la inflación supera el 30 % anual y hay productos que se han encarecido hasta un 100 %.

El precio de los frutos secos -que suelen tomarse al romper el ayuno al final del día por su gran aporte energético- es lo que más ha subido, tal y como asegura a Efe Heba Abdelbaset, una joven que hace cola ante el puesto que vende el "yamish", como se conoce al conjunto de los frutos secos y frutas deshidratadas.

"El pistacho cuesta 260 (libras egipcias, unos 14 dólares) este año, (un precio) muy diferente al año pasado. El año pasado todo costaba la mitad", se queja, mientras otra compradora le hace eco.

Para no privarse de esta tradición, Abdelbaset compra este año solo medio kilo de pistachos y de otros frutos secos, pero destaca que algunas familias no pueden permitirse "ni siquiera eso".

Los egipcios están sufriendo una grave crisis económica debido a la devaluación de más del 50% de la moneda local el pasado noviembre, además de la aplicación de medidas de austeridad.

Wadida, una ama de casa de unos 50 años, asegura que acudió a la feria porque la vio en la televisión, pero dice que "todo es mentira, los productos tienen el mismo precio" que en las tiendas. "El problema es que mucha gente se cree la propaganda".

La mujer se muestra resentida después de haber cruzado la gran metrópoli de El Cairo, desde su casa en el suroeste hasta la feria en el este, por lo que ha perdido tiempo y dinero en el desplazamiento.

Ahmed, padre de familia de mediana edad, se queja de que para conseguir una buena oferta hay que comprar grandes cantidades.

"Yo quiero comprar dos bolsas de harina y el vendedor me dijo que tengo que comprar diez. Hay gente que compra todo el paquete y lo reparten, unos cogen tres, otros cuatro, pero no debería ser así. Yo no vengo a comprar al por mayor", se lamenta.

Durante el mes sagrado de Ramadán, los egipcios suelen preparar grandes cantidades de comida, que se sirve en abundantes "desayunos" cuando cae el sol y antes de que vuelva a salir, pero este año está previsto que los banquetes no sean tan copiosos.

"El consumo va a ser inferior y las familias van a buscar la forma de ahorrar dinero como puedan", asegura a Efe el analista del Instituto Tahrir para la Política en Oriente Medio, Timothy Kaldas.

Explica que el gasto en Ramadán es "social" porque los egipcios tienen la costumbre de invitar a familiares y amigos a tomar el "fetar" (desayuno), además de comprar regalos y ropa nueva para los niños al final del mes.

El experto cree que habrá que ver si la "presión social" será más poderosa que la económica y llevará a los egipcios a hacer grandes sacrificios o, incluso, a endeudarse.

Para los grupos más desfavorecidos -un cuarto de la población egipcia vive en la pobreza, según la ONU- las autoridades han ofrecido 14 libras egipcias (0,77 dólares) extra en las cartillas de racionamiento, con las que cada mes pueden adquirir productos básicos subvencionados por el Estado.

Además, las Fuerzas Armadas han distribuido dos millones de paquetes de alimentos a precios asequibles antes de Ramadán en las zonas más populares de todo el país, según la prensa egipcia.

Aparte de la comida, los egipcios suelen comprar adornos, como las telas de colores y estampados geométricos, y los faroles que tradicionalmente iluminan las calles en las noches del mes sagrado y cuya popularidad es equivalente a los árboles de Navidad en los países cristianos.

Estos últimos se han encarecido hasta un 60 %, según los medios locales, que han apuntado que este será un Ramadán especialmente difícil para los egipcios.