'Aquí se satanizó a la ACP con el tema de Corozal', Sabonge

En una entrevista en Noticias AM, Sabonge expresó que se ha proyectado a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) como un villano de película.

“Lo que hubo fue enrarecimiento del ambiente a través de las demandas que pusieron los grupos de oposición, a través de todos los ataques que recibió la ACP… Aquí se satanizó a la ACP con el tema de Corozal”, señaló.

“Ahí es donde siento que no hay una estrategia nacional. Este no es un problema de la ACP, es una situación que afecta a todo el país”, explicó Sabonge en Noticias AM.

El experto en materia marítima y exvicepresidente de la ACP manifestó que este proyecto, enfocado en la búsqueda de soluciones que permitan ampliar la capacidad portuaria en el Pacífico panameño, tiene más de 13 años.

“ACP, en este momento, era el que tenía un proyecto con más de cuatro años de estudios, que desembocan en esta situación. Analizando un poco lo que pasó, hubo quizá demasiado tiempo”, dijo.

Según Sabonge, las demandas presentadas contra el proyecto han provocado que sea cuestionada “hasta la seguridad jurídica de algún inversionista que quiera venir”.

“Ahora tiene que fallar la Corte con respecto a esas demandas para, en efecto, determinar que se haga por parte de la ACP o no. El asunto de la ACP es porque las tierras están dentro del patrimonio”, argumentó.

En caso de que la Corte Suprema dictamine que la institución no es la encargada de llevar a cabo este proyecto, quedaría en un limbo el desarrollo portuario en el Pacífico panameño.

“Vamos a asumir o que se decidiera que no es ACP, la pregunta todavía prevalece. ¿Dónde está la institución que tiene las competencias, la capacidad y los recursos para desarrollar este tipo de planificación y de ejecución de un proyecto de esa magnitud? (…) Si no lo hace la ACP, ¿entonces quién?”, cuestionó.

La Autoridad del Canal aún no decide qué hacer con el tema del puerto de Corozal, luego que se declarara desierta su licitación e indicaron que están a la espera de un informe oficial que permita esclarecer las razones por las cuales no se recibieron propuestas para la construcción y operación de Corozal Oeste.

"Lo que hemos logrado, hasta cierto punto, es estancarnos. (...) Creo que hay que llevar esto nuevamente a un debate donde estén las instancias políticas, gubernamentales y de la sociedad civil, como se hizo con la Ampliación del Canal", sentenció.