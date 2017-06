Panamá pierde a un gran filántropo: fallece Thomas Ford

En su vida Ford demostró especial interés en ayudar a los más necesitados principalmente a niños, fue jurado de Héroes por Panamá en el año 2015, además fue miembro de varias organizaciones sociales. Dejó un gran legado.

TVN Media aún conserva aquellas bellas palabras escritas de su experiencia en el programa.

"En la vida hay muchas primeras instancias y ser jurado para Héroes fue mi primera vez con la oportunidad de ser juez, no estaba muy seguro de lo que me esperaba y cuando iniciábamos los tres jueces a Dacil Acevedo si la conocía y a César Barría primera vez en persona, pero ya lo conocía por ser héroe panameño en natación. Con el tiempo que teníamos de estar juntos durante las entrevistas a los once candidatos, nos hicimos muy amigos y nos identificamos como los tres mosqueteros".

Expresó en ese momento que personalmente no tenía idea de qué esperar en las entrevistas con personas provenientes de casi todas las esquinas de nuestra patria, como Felipillo, un lugar con muchos problemas, donde la señora Belén Rivas con un amor hacia la niñez de su barriada, un Eduardo Frías vecino de Don Bosco, Eduardo con su esposa había creado una respuesta a niños con discapacidades.

Entre otras cosas, Ford resaltó que más aprendió él de los verdaderos héroes, es decir de los participantes.

Thomas Ford se mostró conmovido de la labor de estas personas que estaban dando mucho por los demás y porque su vínculo con Dios se reflejaba en sus vidas.

En las redes sociales hay numerosas reacciones de dolor por el fallecimiento de Thomas Ford, principalmente porque días antes se generó un movimiento solicitando sangre para asistirlo con tratamientos médicos.

Mil gracias de corazón a todos los q dieron RT y donaron sangre para el Sr.Thomas Ford. Falleció esta madrugada. Lo amaba como a un padre.💔💔 — Michele de Hincapie (@michihincapie) 3 de junio de 2017

Thomas Ford era presidente la Fundación Obsequio de Vida. Hay condolencias de otras fundaciones que elogian su aporte a la sociedad.

Despedimos al Sr. Thomas Ford, miembro fundador de Make-A-Wish Panamá, con el agradecimiento eterno de su labor incansable de hacer deseos. pic.twitter.com/93KoDLpXcC — Make-A-Wish Panamá (@MakeAWishPanama) 3 de junio de 2017

El Club Rotario de Panamá también lamentó su muerte.

Ford era un hombre académicamente muy bien preparado, en su hoja de vida destaca estudios en la universidad de Harvard, Georgia Institute of Technology, American Institute of Foreign Trade sobre ciencias de Ingeniería Industrial así como programas de desarrollo gerencial y negocios internacionales.

A pesar de todo esto dedicó mucho más tiempo de su vida a las causas sociales las que disfrutaba al máximo.