¡Confiada, talentosa y brillante! Así es Brianna Case

Ciudad de Panamá, Panamá/La prodigiosa voz que emite seguridad y pasión en cada interpretación viene por parte de Brianna Case, una de las participantes de esta temporada de Canta Conmigo. Con 12 años, esta dulce niña estudia en la escuela Pedro J. Ameglio de Villa Catalina y tiene un promedio de nada más y nada menos de 4.4.

Lo que más llama la atención de esta pequeña es que es muy segura de sí misma. Su abuela contó que la ha preparado con un particular tipo de crianza para que así afronte cualquier tipo de situación en la vida, incluyendo si tendría algún tema con su contextura. “El mundo es muy cruel, nadie es perfecto”, destacó la abuela.

La pequeña Case no dudó en destacar que sí la han molestado en la escuela, pero ha sabido defenderse; eso no le preocupa. Lo que sí la tiene preocupada es saber que existen niños que disfrutan molestar a los niños que cuentan con algún tipo de discapacidad, y eso ella no lo tolera, lo que demuestra el respeto que tiene por los demás.

Una curiosidad, es que estuvo en un concurso de canto en Panamá y llegó a ocupar las primeras posiciones compitiendo con adultos que eran expertos en canto.

Le gusta la pintura, el dibujo, las artes en general y ama la música desde que tiene tres añitos. Llegó a las audiciones de Canta Conmigo 2024 por su abuelita, quien no dudó en complacerla. Su familia es amante de TVN, son TVN Lovers toda la vida.

*Con información de Valerie Stoute*

Escucha la dulce de voz de Brianna aquí