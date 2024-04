Ismael Tenorio tiene su club de fans activa'o por Canta Conmigo

Ciudad de Panamá/Cuando le decimos que la quinta gala de Canta Conmigo dejó sorpresas y sorprendidos es porque así fue. Ismael Tenorio, uno de los concursantes que ha logrado puntuaciones más altas, ahora enfrenta su primera sentencia, junto a Amanda Vega.

Su padre nos contó que no ha sido tan fácil para él asimilarlo, pero dentro de todo es fuerte y perseverante, sobre todo cuando escucha los mensajes de apoyo que su padre le lee: "Yo que manejo sus redes siempre leo los buenos comentarios, ¿cómo la gente se expresa y transmite sentimientos a través de un mensaje? Increíble, y yo se los leo. Y él no puede creer que piensen eso de él. Me dice: '¿sí papá?'. La gente le brinda apoyo, creen en su talento y creen que lo que hace es hermoso", destacó Ismael, su padre.

Y es que para él Canta Conmigo es una ventana para que su pequeño 'rock star' puede trabajar en su sueño. Ismael sueña con ser maestro de música, pero no se imaginan qué más desea hacer en la vida: quiere conformar una banda de rock y llevar su música a todas partes del mundo.

"La experiencia ha sido maravillosa, ha conocido a muchas estrellas, se siente feliz con ellos y hablar de temas de música con personas que aman la música es asombroso. No es lo mismo estar en su salón de clases que hay unos que les gusta la música y unos que no", contó el papá que su hijo le ha explicado. Para Ismael el concurso ha sido ganancia porque ha ganado compañerismo y experiencia musical.

En cuando a la sentencia se la tomó muy relajado, "en el momento cuando le dieron la calificación él supo y se puso triste, pero ya después estuvo relajado", nos dijo.

Tiene su club de fans

Para que sepan Ismael tiene su club de fans bien grande quienes ya se están organizando para las votaciones a través de cadenas y en las redes sociales. "Siento que lo están haciendo bien", contó.

Después del concurso tiene un proceso de salud al que debe hacerle frente, además lo van a encaminar más en el mundo de la música. El objetivo de sus padres es cumplirle el sueño de armar su banda de rock.

En su camino por Canta Conmigo ha mejorado mucho musicalmente, piensa su padre, aunque ya venía con sus técnicas vocales. "Le han enseñado muchísimo y ha mejorado su voz muchísimo", finalizó Ismael papá.

Revive aquí la presentación de Ismael Tenorio: