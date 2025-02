Carnavales y alcohol: la delgada línea entre la diversión y el consumo excesivo

Ciudad de Panamá/Panamá se prepara para la celebración de los carnavales, una de las festividades más esperadas del año. Sin embargo, el alto consumo de alcohol durante estos días puede traer graves consecuencias para la salud. Para conocer más sobre este tema, TVN-2.com contactó al doctor Jorge Jesús Rodríguez, médico especialista en Medicina Familiar, de la Dirección de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud (Minsa), quien explicó los patrones de consumo más preocupantes y las afectaciones que el abuso del alcohol puede generar en el organismo.

El doctor Rodríguez destacó la importancia de identificar grados de dependencia y adicción en las personas que consumen alcohol con frecuencia. Para ello, menciona un acrónimo en inglés: CAGE (Cut down, Annoyed, Guilty, Eye-opener), que en español se traduce como "reducir el consumo", "molestia", "culpa" y "lo primero que hago en la mañana".

“Si hago eso en forma positiva, es decir, por ejemplo, si yo vengo y lo primero que hago en la mañana es agarrar el celular, eso sería 'eye-opener', ya eso me está indicando cierto signo de alarma, principalmente, un grado de dependencia”, explicó el doctor. “Si tengo dos, como tal, que me pongo bravo porque la gente me dice: 'Oye, tú nada más te la pasas con el celular', y yo me molesto, ya son dos y eso es un grado de adicción”.

Según el especialista, este mismo patrón se puede aplicar al consumo de alcohol. Si una persona responde afirmativamente a al menos una de estas situaciones, debería acudir a una evaluación profesional, ya que podría no ser consciente del problema y este podría agravarse con el tiempo.

El tiempo que el cuerpo tarda en procesar el alcohol

Rodríguez enfatizó que el tiempo de eliminación del alcohol del organismo varía según el género y la cantidad ingerida. “Si es un varón, le va a tomar dos horas en eliminar una sola cerveza”, explicó. “Si son dos cervezas, se tomará cuatro horas en eliminarlas. En el caso de las mujeres, metabolizan más lento, por lo que una cerveza les toma tres horas en ser eliminada”.

Esto significa que si una persona consume una caja de cervezas durante los carnavales, su organismo podría tardar hasta 48 horas (en hombres) y 72 horas (en mujeres) en eliminar completamente el alcohol del torrente sanguíneo. Sin embargo, esto no significa que el alcohol haya salido de los tejidos del cuerpo, ya que se infiltra en órganos como el cerebro, el hígado y los huesos.

Señales de alerta del consumo excesivo de alcohol

Además de los síntomas clásicos de una resaca, como vómitos y mareos, el doctor menciona otros signos de alarma:

Deshidratación : El alcohol inhibe una hormona responsable de la retención de orina, por lo que la persona comienza a orinar de más, lo que conlleva una pérdida de agua y electrolitos esenciales.

: El alcohol inhibe una hormona responsable de la retención de orina, por lo que la persona comienza a orinar de más, lo que conlleva una pérdida de agua y electrolitos esenciales. Mareos y desmayos : Cuando se tiene sed, ya se ha perdido el 30% del agua. Si se producen mareos, la pérdida es mayor. En casos extremos, el cuerpo provoca un desmayo para forzar la recuperación.

: Cuando se tiene sed, ya se ha perdido el 30% del agua. Si se producen mareos, la pérdida es mayor. En casos extremos, el cuerpo provoca un desmayo para forzar la recuperación. Niebla mental y malas decisiones : El alcohol afecta la memoria, deteriora la capacidad de toma de decisiones y reduce los reflejos, lo que aumenta los riesgos de accidentes.

: El alcohol afecta la memoria, deteriora la capacidad de toma de decisiones y reduce los reflejos, lo que aumenta los riesgos de accidentes. Daño neuronal: Literalmente, cada vez que se ingiere alcohol, poco a poco las neuronas van muriendo, afectando la parte cognitiva y el aprendizaje.

Enfermedades asociadas al consumo excesivo de alcohol

El especialista también advirtió sobre los daños crónicos que puede causar el consumo frecuente de alcohol en diferentes órganos:

Cerebro : alteraciones cognitivas, deterioro de la memoria, disminución de reflejos, riesgo de derrames cerebrales.

: alteraciones cognitivas, deterioro de la memoria, disminución de reflejos, riesgo de derrames cerebrales. Hígado : acumulación de grasa (hígado graso), inflamación (esteatohepatitis), cirrosis y cáncer hepático.

: acumulación de grasa (hígado graso), inflamación (esteatohepatitis), cirrosis y cáncer hepático. Sistema digestivo : mayor riesgo de cáncer de boca, esófago y colon; alteración en la absorción de nutrientes.

: mayor riesgo de cáncer de boca, esófago y colon; alteración en la absorción de nutrientes. Sistema óseo y muscular : osteoporosis, fragilidad ósea y pérdida de masa muscular.

: osteoporosis, fragilidad ósea y pérdida de masa muscular. Corazón : hipertensión, arritmias e insuficiencia cardiaca.

: hipertensión, arritmias e insuficiencia cardiaca. Páncreas: inflamación (pancreatitis) y riesgo de desarrollar diabetes.

El alcohol y la mortalidad prematura

El especialista advirtió que el consumo excesivo de alcohol desde edades tempranas incrementa la posibilidad de desarrollar enfermedades crónicas a edades más tempranas.

Esto está incrementando que enfermedades que se veían antes en una edad de 50 años o 45 años, ahora se están presentando en edades de 30 años, 35 años", alertó.

También destacó que el alcohol genera inflamación en todo el cuerpo, lo que puede desencadenar problemas respiratorios (como neumonía), enfermedades cardiovasculares (como infartos y derrames) y alteraciones metabólicas.

Durante la entrevista, Rodríguez también abordó algunas de las razones más comunes por las que las personas recurren al alcohol. Entre ellas se encuentran la presión social, el deseo de relajarse o evadir problemas.

"Determinantes como el desempleo, lo que es la pobreza, problemas económicos, problemas de inestabilidad laboral, problemas de cambios en lo que es la parte del urbanismo, lo que es el tráfico, lo que es el mal manejo de las emociones, la irritabilidad, o sea, hay un sinnúmero de cosas que a la larga la persona no puede manejar y eso le va ocasionando estrés, el estrés le va ocasionando trastornos del sueño y a la larga, entonces eso también le va desencadenando problemas de trastornos de adicción", explicó.

En 2024, la producción total de bebidas alcohólicas alcanzó los 284,436,285 litros, reflejando un aumento del 1.5% en comparación con el año 2023, cuando se produjeron 280,302,196 litros.

Comprender los efectos a corto y largo plazo, así como reconocer las señales de advertencia, puede ayudar a tomar decisiones más informadas y prevenir enfermedades crónicas, que en el largo plazo se convierten en una situación difícil de enfrentar para miles de personas.