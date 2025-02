Colón: una ciudad que sueña

Estamos en la azotea del edificio Arboix, uno de los tantos que conserva el patrimonio de Colón. De verdad que no se equivoca la gente cuando dice que Colón no tiene nada que envidiar. Sin embargo, si echamos un vistazo de cerca, vemos que el escenario es distinto. ¿Qué pasó en el camino y cuál es la transformación que esperan los colonenses?

Esa es la misma pregunta que se hacen los que viven en caserones como este, el edificio Arboix. que por fuera se ve así, pero echándole ganas se podría ver de otra forma. Apenas entramos y se siente el lujo de la época escondido en su piso que parece un tablero de ajedrez construido de puro mármol. Subimos sus amplias escaleras y allá arriba conocimos a uno de sus inquilinos.

"Yo llegué aquí hace 20 años. Quiero que no nos olviden, que estén siempre pendientes de Colón. Nosotros también debemos tratar de ser mejor persona", dijo una de las entrevistadas.

Y es que así es Colón, el del barrio, el de los pelaos pateando pelota, el de las que caminan presumiendo su pelo liso, el Colón del Caribe y de joyas arquitectónicas tapadas por la maleza y detenidas en el tiempo. En estos 2.4 kilómetros cuadrados de ciudad hay 1,600 edificios.

Según el municipio, cerca del 40% están amarrados por la ley de patrimonio, otros 150 pertenecen a instituciones y se han identificado por lo menos 90 propietarios privados. Sin embargo, según el último conteo del ministerio de vivienda, unos 205 caserones están condenados.

“Hay que hacer una especie de fondo especial, tiene que ser un proyecto especial para el casco histórico. Le vamos a decir al Gobierno central y a cada institución: esto es propiedad suya, necesitamos, uno, que la mantenga. De la misma manera que vamos a identificar a los dueños de propiedades privadas y enviarles la notificación de lo que tienen que hacer con sus edificios, nosotros la vamos a pintar”, dijo Diógenes Galván, alcalde de Colón.

Agregó que van a presentar una ley previa a la identificación de los inmuebles que no tengan valor para demolerlos.

Por su parte, Maruja Herrera, ministra de Cultura, dijo que valora las iniciativas del alcalde, lo comprende, pero no lo comparte, porque es el deber del Ministerio de Cultura proteger las tradiciones, las costumbres, desde sus formas arquitectónicas, desde su historia, y hay maneras sostenibles de desarrollo económico cultural para que esto se lleve a cabo.

Hace poco más de 10 años vivían 45,000 personas en el centro de Colón, actualmente, según el municipio, apenas viven 16,000. Un 65% menos de población.

Muchas familias fueron reubicadas tras la renovación urbana, otros han migrado buscando oportunidades porque aquí no paran de reprochar una y otra vez que con tanta plata que se genera el desempleo, según la cámara de comercio, galopa el 12% y los homicidios, según el Ministerio Público, cerraron el 2024 con 123 víctimas y este año la cifra ya va por 18 crímenes.

Carlos Castro, sociólogo, dijo que “Colón hasta este momento no se siente parte del país y muchos panameños tampoco sienten a Colón como parte del país”.

Considera que el plan de gestión de desarrollo no puede ser provincial, pues opina que debe ser una concepción regional.

Aun así, el colonense se rifa la vida en la calle, empuja la economía de su ciudad, a veces le apuesta a la suerte, pero siempre visualiza lo mejor para lo que le pertenece, como la Casa Wilcox, la Casa Fénix o la Iglesia Ortodoxa Griega.

Michael Chen, activista y empresario, manifestó que el cambio debe comenzar por uno mismo, porque por años los colonenses han sido estigmatizados.

En lo que sí concuerdan todos es que no se puede llover sobre mojado y que ya no se debe idealizar la tacita de oro, es cosa del pasado. Ahora, así como este pescador que al lado de barcos enormes sigue remando contra todo pronóstico, Colón debe anteponerse a sus problemas. No será fácil, no llegará al chasquido de dedos, pero hay que empezar para ser: la joya del Caribe.