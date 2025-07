Contenido Exclusivo: ¿Y el paciente primero?

Eran las 11 de la mañana cuando TVN Noticias captó en el cuarto de urgencias de la policlínica Santiago Barraza de La Chorrera a una paciente que recibía suero en una de sus manos, mientras en la otra tenía una bolsa para vomitar. Pero no estaba en una camilla ni en silla de ruedas, sino acostada sobre tres sillas en la sala de urgencias. Era allí donde esperaba el efecto del medicamento y que pasara el dolor.

Otro paciente dice, también tuvo que ser atendido en urgencias, le mandaron pruebas de laboratorio, pero no había reactivos.

“No hay reactivos, no hay reactivos, no hay reactivos”, expresó Alejandro Hernández, explicando que entonces debía recurrir a laboratorio privado o buscar otra policlínica.

Las quejas en el mismo lugar siguieron. La paciente Marisol Herrera aseguró que recibe buen trato, pero le decepciona que, como siempre, nunca encuentra sus pastillas para el corazón en la Caja de Seguro Social. Catorce tabletas le cuestan más de B/.30 en farmacia privada, por lo cual el tratamiento de un mes le representa más de B/.60.

Y así se repiten una y otra vez los relatos de quienes tienen que pagar afuera (servicios o medicinas privadas), lo que no consiguen en el Seguro Social.

Te puede interesar: Caja de Seguro Social investiga presunta venta clandestina de medicamentos en Almirante

Así lo aseguró la señora Rubiela Quezada. Pagó especialista privado porque en la CSS demoraba mucho su cita, le mandaron exámenes y tuvo que pagar laboratorio privado, pero además los medicamentos que le recetaron tuvo que comprarlos. Por eso pide que la administración de la CSS se preocupe por la atención y los servicios de salud.

“El paciente es primero”, es la frase expresada en muchas ocasiones por el presidente José Raúl Mulino, asegurando que es una prioridad en materia de salud para su administración. Pero los pacientes abordados por TVN Noticias no lo sienten así.

La CSS dice que el 21 de abril de este año se empezó con un plan de recuperación de cirugías, procedimientos y consulta externa, a través de jornadas extraordinarias en todo el país.

Su balance es que en abril se hicieron 939 procedimientos, en mayo se atendieron a 1,895 pacientes, en junio 2,092, y en julio van 2,034 atenciones, entre consulta externa, procedimientos y cirugías.

El beneficio, dice, alcanza a un total de 6,960 pacientes, y que la meta es atender a 47,815 personas con procedimientos pendientes.

Pero las quejas también van enfocadas a la atención y los servicios básicos, como citas, exámenes de laboratorio y medicinas.

Yodalis Vásquez es una paciente con anemia falciforme, ostomizada, con hernia paraestomal, entre otras complicaciones, y dice que en la Defensoría del Pueblo tiene cinco quejas contra la atención en la CSS.

Y en efecto, en la Defensoría del Pueblo, en este momento, las denuncias relacionadas al derecho a la salud ocupan el tercer lugar, sin embargo, según el defensor Eduardo Leblanc, ocurre que luego de cada cambio de gobierno, el primer lugar de quejas lo ocupan las denuncias sobre derecho al trabajo y el debido proceso, pero cuando no hay cambio de gobierno, las denuncias son sobre temas de salud, que entonces pasan al primer lugar.

El defensor considera que la falta de software o tecnología genera el desbalance, y hace que en algunas instalaciones de la Caja de Seguro Social haya productos que no se utilizan y en otros, que escaseen.

La falta de servicios y atención adecuada es más grave cuando ni por la existencia de una ley, se cumple, como es el caso de pacientes como Aminta Quintero, certificada por el envenenamiento masivo con dietilenglicol, quien dice que el incumplimiento es igual para afectados, certificados o no.

Aminta Quintero sostiene que cuando escucha al presidente José Raúl Mulino decir que “el paciente es primero”, piensa que el mandatario quizás tiene esa intención real, pero no es la realidad.

Por lo pronto, la Caja de Seguro Social trata de ofrecer mejoras a través del personal dedicado a la atención al usuario, y al menos, en cuanto a medicinas e insumos, el director de la institución, Dino Mon, dijo a TVN Noticias que espera lograr este año un abastecimiento del 92 al 93%.

Pero a pesar de las promesas y expectativas que se generan, la realidad, hoy por hoy, es la deuda que persiste en todo el país, con quienes pagan seguro social, sin recibir servicio de salud de calidad y trato digno y humano, y no sentir que mendiga y requiere de suerte para conseguir la atención que necesita.