Contenido Exclusivo: Esmaltes, belleza que intoxica

Pintarse las uñas puede parecer un gesto inofensivo, pero detrás del brillo y la durabilidad de algunos esmaltes existía un riesgo para la salud en dos químicos utilizados durante años que ahora fueron prohibidos ; según las autoridades, pueden causar graves consecuencias.

Ciudad de Panamá, Panamá/Por muchos años, dos compuestos fueron protagonistas en la industria cosmética. Lograban lo que muchas buscaban: uñas más duras, brillantes y con un acabado duradero. Se trata de la dimetiltolilamina (DMTA) y el óxido de trimetilbenzoildifenilfostina (TPO).

La directora nacional encargada de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud, Alicia Castillo, explica que el retiro de los productos se da con base en los anuncios que hizo la Agencia Europea de Medicamentos, a través de su sistema de vigilancia de farmacovigilancia de cosméticos.

Por su parte, Ivonne Torres, directora del departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, detalla que son químicos que se utilizan en esmaltes de gel para uñas, que aceleran el secado y mantienen por más tiempo el líquido [o color con diseño] en las personas, ayudado con las cámaras de luces ultravioletas.

A partir del 1 de septiembre, la Unión Europea prohibió el uso de los químicos TPO y DMTA en esmaltes de gel, al detectar posibles riesgos para la fertilidad en estudios con animales; a la larga, su uso también podría causar efectos negativos en la fertilidad de las mujeres.

En algunos salones de belleza, la noticia causó sorpresa porque eran productos que se habían estado utilizando por años como una opción más para el arreglo de las manos de las mujeres.

Propietarias como Eglys Karen Hurtado retiraron inmediatamente todos los esmaltes que decían en su ficha técnica que contenían los químicos [TPO – DMTA], incluso los que no lo indicaban. Ahora se cerciora de que los esmaltes que les proveen no contengan las sustancias peligrosas.

La especialista de las uñas detalla que antes de la alerta y el retiro, los esmaltes con los compuestos se aplicaban de manera regular.

“Su olor era fuerte y el tiempo de secado era mucho más rápido y se curaba con el uso de la lámpara UV”, detalla Eglys.

Cuenta que en algunas ocasiones llegaron clientas que presentaban síntomas de alergias.

Yaneth Torres es otra propietaria de un salón de belleza; dice que su cartera de clientes supera las 300 personas y de esa cantidad, recibió tres casos que generaron dermatitis alrededor de la cutícula, debajo de la huella de los dedos y el esmalte cambiaba de color; por ejemplo, si pintaban de blanco, se tornaba amarillo. Además, a la persona “le salía como burbujita y lo manifestaban días después de hacerse la manicure”.

Hurtado también recibió algunas clientas con algunos problemas, por lo que les recomendaban retirar el producto e ir al dermatólogo.

El tema no es nuevo para los dermatólogos; de hecho, sostienen que se habían hecho las advertencias hace algún tiempo.

Manchas en la piel, alergias y hasta cáncer en la piel son algunas de las complicaciones que pueden generar el uso de los químicos [TPO y DMTA] en esmaltes, según el dermatólogo Reynaldo Arosemena. Lo que usualmente se ve, agrega, son casos de dermatitis alérgica, alrededor de las uñas y los ojos.

Pero, fuera de los salones de belleza, también hay trabajadoras que dependen de los esmaltes. La señora Leyda García ofrece sus servicios de manera informal y asegura que la medida no la afecta significativamente porque utiliza esmaltes más sencillos y de bajo costo; por lo tanto, los componentes no están presentes en sus productos.

Cuenta que tiene más de 28 años de dedicarse a trabajar de lo mismo y nunca ha recibido una queja de alguien porque le ha salido un hongo o algo similar.

Tras la alerta de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, Eglys tuvo que retirar de su salón de belleza alrededor de 145 esmaltes con un valor promedio de entre B/.5.00 y B/.8.00 y reemplazarlos por otros esmaltes cuyo valor unitario está entre los B/.10.00 y los B/.15.00.

Lo cierto es que una reacción alérgica no tratada adecuadamente puede ser muy perjudicial.

Eglys dice que en su práctica recibió cuatro casos, muy preocupantes porque al ver las cutículas, las tenían agrietadas, hinchadas, con manchas de sangre y en la parte de la yema de los dedos había irritación.

Es peligroso, enfatiza, porque se puede llegar a perder la matriz de la uña y, si eso ocurre, no vuelve a crecer.

Perder la matriz de la uña, como lo explica la especialista de belleza, puede ser solo uno de los problemas de salud por el uso de esmaltes con los compuestos tóxicos.

En el caso del TPO, se ha indicado que puede producir daños en la reproducción en las mujeres y hombres. En mujeres en edad reproductiva o embarazadas podría causar malformaciones en el desarrollo del feto e incluso disrupción endocrina, tanto en la madre como en el feto, explica la farmacóloga.

También agrega que el DMTA es también carcinogénico y afecta a las personas que se lo aplican, pero el riesgo también es para quienes se exponen a sus vapores.

“El uso, sobre todo en las mujeres que hacen el trabajo de colocar los esmaltes, inhalan los vapores y lo hacen por mucho tiempo. Una clienta va una vez al mes, pero quienes trabajan en salones están constantemente expuestas a los olores, que las afectan. Al respirar, los vapores pueden pasar al torrente sanguíneo y generan problemas de posible carcinogénesis”, dijo Ivonne Torres, directora del departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá.

Con relación al uso de las cámaras de luz ultravioleta, los dermatólogos alertan de que es similar a colocarlas dentro de una para el bronceado, de las que ya se sabe que aumentan el cáncer de piel como el melanoma, potencialmente mortal, por eso dan algunas recomendaciones.

Dermatólogos y químicos piden atender todas las advertencias y coinciden en que el esmalte puede desaparecer removiéndolo, pero los daños a la salud de las sustancias y compuestos no.