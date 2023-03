Los ganadores del Oscar 95: Pronósticos, análisis y decepciones

Los Ángeles, Estados Unidos/Tres propuestas cinematográficas son las que tienen más nominaciones para disputar la noche más lujosa, estresante y emotiva que tiene la autoproclamada Meca del Cine. Lo interesante es que son años luz de diferente ese trío de títulos que llegan hoy domingo a la edición número 95 de los premios Oscar, una ceremonia que por tercera ocasión tendrá como presentador al divertido Jimmy Kimmel (¿se atreverá a brindarnos algún chiste sobre la bofetada, en directo y sin cortes, de Will Smith a Chris Rock?).

“La unidad es la variedad”, sentenció un físico inglés que no conoció el cinematógrafo (de seguro le hubiera gustado inventarlo): Isaac Newton. Bueno, a un sector de los más de 8 mil miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood le ha tomado algunas décadas darse cuenta de que la diversidad es sana y necesaria. Mejor es tarde que nunca.

Con 11 nominaciones a la estatuilla dorada aparece la ultra favorita estadounidense Everything Everywhere All at Once (Todo a la vez en todas partes), de los cineastas Dan Kwan y Daniel Scheinert, una comedia que le debe mucho a la estética y al ritmo de las producciones de artes marciales procedentes de Japón y Taiwán. Con 9 nominaciones le siguen en la carrera tanto el drama bélico alemán Im Westen Nichts Neues (Sin novedades en el frente), un remake rodado por Edward Berger, como la peculiar comedia dramática sobre la amistad, The Banshees of Inisherin (Almas en pena de Inisherin, Reino Unido), escrita y dirigida por Martin McDonagh.

Aunque debería ganar como mejor película la ácida crítica social Triangle of Sadness o la ternura nivel gore de The Banshees of Inisherin, la que triunfará en ese aparte será Todo a la vez en todas partes. Será una bocanada refrescante para una Academia de Hollywood que siente, por lo general, alergia suprema por la comedia, la ciencia ficción y el fantástico.

El dúo de los conocidos como los Daniels serán los que darán las gracias por el Oscar que obtendrán por mejor dirección por un largometraje divertido que no se toma en serio, fue filmado en solo 40 días y con un presupuesto de 25 millones de dólares: Everything Everywhere All at Once (el multiverso de la Marvel se les queda chiquito a lo que hace este dúo).

Mejor actriz principal es una pelea cerrada entre Michelle Yeoh (sí, por Everything Everywhere All at One) y Cate Blanchett (Tar). Será una disputa entre la nacida en Malasia y la veteranía de la intérprete australiana que ya tiene dos Oscar en alguna parte de su casa. Ganará Yeoh.

El combate más cerrado de la velada será el mejor actor principal entre Austin Butler por Elvis y Brendan Fraser por The Whale. Mi candidato sentimental es el intérprete de George de la Jungla (1997), pero le puede quitar el pastel de la boca la figura central del drama musical biográfico de Baz Luhrmann.

Actriz secundaria es también una máscara contra cabellera entre Angela Bassett por Black Panther: Wakanda Forever y Kerry Condon por The Banshees of Inisherin. Cuidado que Jamie Lee Curtis sea la que dé el grito de victoria.

El único intérprete que estará relajado en el Teatro Dolby de Los Ángeles es Ke Huy Quan, quien triunfará como actor secundario por, así es, Everything Everywhere All at One. Este mismo filme se llevará edición y el guion original por ese libreto con alucinantes parlamentos en inglés, cantonés y mandarín (aunque The Banshees of Inisherin lo merece mucho más).

Mejor guion adaptado será para ese sabio drama reivindicativo a favor de los derechos de las mujeres, basado en hechos reales, Women Talking, un libreto de la canadiense Sarah Polley.

Cinematografía será para ese realista retrato de la Primera Guerra Mundial que es Sin novedades en el frente.

La biografía sobre el rey del rock and roll (Elvis) obtendrá vestuario, así como maquillaje y peluquería (aunque le pisa los talones The Whale).

Babylon, ese desnivelado espejo de lo que fue el traumático tránsito del cine mudo al sonoro, se quedará con las categorías de diseño de producción y banda sonora.

El tema Naatu Naatu, del drama épico RRR (India), se alzará como mejor canción. Rihanna, lo siento mucho.

Mientras, el realizador mexicano Guillermo Del Toro tendrá su tercer Oscar gracias a Pinocchio (mejor largometraje animado).

Las películas que salvaron el pellejo al Hollywood más industrial en la taquilla global de 2022, Top Gun: Maverick y Avatar: The Way of Water, se deberán conformar con dominar el sonido y los efectos visuales, respectivamente.

Con dolor en el corazón veré cómo mi querida producción Argentina, 1985 pierde ante Sin novedad en el frente en la categoría de mejor película internacional. Aunque milagros se han visto, hasta en Hollywood.