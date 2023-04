Meryl Streep: un viaje por la carrera de una leyenda viva del cine

Hollywood, Estados Unidos/Meryl Streep es una leyenda viva de la actuación. Su hoja de vida es impecable: 178 premios en 96 producciones llevadas a cabo a lo largo de una carrera de más de 45 años de trabajo en cine y televisión.

Streep acaba de recibir el Princesa de Asturias de Artes (venció por encima de otras 43 candidaturas de 20 nacionalidades), una de las mayores distinciones que puede recibir un creador desde Europa. La estrella de Hollywood se une a otros intérpretes que en el pasado han obtenido esta misma distinción, como Fernando Fernán Gómez (España), Vittorio Gassman (Italia), Woody Allen (Estados Unidos) y Nuria Espert (España).

La que antes de graduarse en la prestigiosa universidad de Yale fue camarera en un hotel en New Jersey, es la octava estadounidense que recibe el Princesa de Asturias de Artes como ocurrió en versiones anteriores con la soprano Barbara Hendricks, el cantautor Bob Dylan, el escultor Richard Serra y los directores Francis Ford Coppola y Martin Scorsese, entre otros.

Trayectoria

Meryl Streep, quizás la actriz más importante de la llamada Meca del Cine, comenzó su labor en el mundo del entretenimiento durante la década de 1970. Otras colegas contemporáneas suyas comenzaron con igual o mayor fuerza que ella, pero, por distintos motivos, se fueron quedando al margen de la historia en mayúscula: Lynda Carter, Farrah Fawcett, Charlene Tilton, Lauren Hutton, Cheryl Ladd, Jane Seymour…

La hermana de Harry y Dana Streep pertenece a esa cofradía de actrices que ha podido vencer el prejuicio de Hollywood de seguir teniendo trabajo a pesar de cumplir años como cualquier hombre. Lo comento porque, en esa industria, en especial a las mujeres, les va costando más conseguir proyectos a medida que van dejando de ser jóvenes.

La que de joven se debatía entre ser cantante de ópera o abogado ha tenido una trayectoria sólida que en ese aspecto la une a otras damas de la actuación todo terreno, no importa la edad que tengan en su cédula de identidad personal, siguen participando en proyectos fílmicos como Sigourney Weaver (fueron compañeras en la Escuela de Arte Dramático de Yale), Michelle Pfeiffer, Sally Field, Jodie Foster, Jane Fonda, Lily Tomlin, Glenn Close, Shirley MacLaine, Diane Keaton y Jamie Lee Curtis, entre otras varias.

La dama del Oscar

Ninguna dama, ni Ingrid Bergman, Judy Garland, Joan Crawford, Katherine Hepburn o Marlene Dietrich. Tampoco ningún hombre, ni James Stewart, Cary Grant, Humphrey Bogart, Marlon Brando, Laurence Olivier, Dustin Hoffman, Al Pacino o Jack Nicholson. Nadie en la historia del séptimo arte ha logrado acercarse siquiera al récord de 21 nominaciones al premio Oscar (en los rubros actriz principal y secundaria) que sí posee Streep.

Hay actores fabulosos que nunca fueron nominados al Oscar (Meg Ryan, Bruce Willis, John Goodman, Martin Sheen…), en cambio, Meryl Streep, el espacio más largo de años que ha tenido entre una nominación y otra, fue el lustro que separa su nominación por Postcards from the Edge (1990) de la recibida por The Bridges of Madison County.

Al recibir su tercer Oscar, compartió con la audiencia: “Cuando dijeron mi nombre, sentí que podía escuchar a media América diciendo: ‘Oh, no. Ella, otra vez”.

Otras distinciones

Además, ha ganado en tres ocasiones el Emmy, el BAFTA (tiene 2), el American Comedy (una vez), el American Film Institute (por su contribución al cine), el Screen Actors (lleva 8), el Critics Choice (3), el Globo de Oro (son 9 con el de trayectoria) y el People’s Choice (8).

Ha sido distinguida en festivales internacionales de primer orden como el de Berlín y Cannes, así como en el Cesar y el David Donatello (el Oscar de la industria francesa e italiana, respectivamente). Solo le faltaría llevarse a casa el Tony (fue nominada en 1976 por la obra 27 Wagons Full of Cotton, de Tennessee Williams) y el Grammy (ha sido nominada 5 veces).

Ah, cuando Entertainment Weekly, Empire, Premiere o The New York Times o cualquier otro medio de comunicación social hace estudios sobre los intérpretes más sobresalientes del cine de todos los tiempos, Merly Streep siempre ocupa los primeros lugares.

La leyenda cuenta que a Katherine Hepburn no le parecía que Streep fuera increíble, aunque Bette Davis (ganadora de dos Óscar) le escribió una vez para decirle que ella sentía que Meryl era su sucesora como la gran dama de la actuación en la pantalla grande.

Filmografía

Al revisar su filmografía lo que es realmente difícil es quedarse con una, dos o tres de sus interpretaciones más extraordinarias.

Uno podría solo señalar las tres películas por las cuales obtuvo el Óscar: por ser esa madre que abandona a su hijo y a su esposo en Kramer vs. Kramer (1980); por encarnar a una emigrante polaca y católica en Sophie’s Choice (1983) y por entrar en la piel de un personaje real (la Primera Ministra Margaret Thatcher) en The Iron Lady (2012, todo su salario recibido en esa película lo donó para el National Women’s History Museum en Washington).

Si esa fuera la premisa, nos quedamos cortos. Porque igual de valioso fue ser la estricta hermana Aloysius (Doubt); la despiadada Miranda Priestly (The Devil Wears Prada); la apacible, y al mismo tiempo apasionada, Francesca (The Bridges of Madison County); la díscola alcohólica de Ironweed; la Karen que debe sobrevivir a un matrimonio de conveniencia en Out of Africa o Karen, la valiente sindicalista de una central nuclear en Silkwood.

Su trabajo más reciente fue para la plataforma Netflix interpretando a un presidente demasiado parecido a uno de triste recordación en la película No mires arriba (2021) y está pendiente su participación en la tercera temporada de la serie Solo asesinatos en el edificio para Hulu.

De acuerdo con el acta del jurado (integrado por 9 hombres y 9 mujeres) del Princesa de Asturias de Artes, “Meryl Streep ha desarrollado una carrera brillante, encadenando interpretaciones en las que da vida a personajes femeninos ricos y complejos, que invitan a la reflexión y a la formación del espíritu crítico del espectador”. Y tienen toda la razón.