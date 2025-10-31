Presupuesto 2026: Cifras y prioridades de la versión final

El presupuesto del 2026 se distribuye principalmente entre dos grandes rubros: el Gobierno Central , con $21,922 millones, y las instituciones descentralizadas, con $10,724 millones.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presupuesto general del Estado 2026 ya fue aprobado.

Tomó un poco más de tiempo de lo esperado, pero gracias a que el Ministerio de Economía y Finanzas lo presentó temprano y lo ajustó rápidamente con las observaciones de la Asamblea Nacional, el mismo se aprobó dentro del período legislativo ordinario.

El año pasado, el presupuesto del año corriente fue publicado en Gaceta Oficial el 14 de noviembre. Esta vez, se publicó en Gaceta el 21 de octubre.

Y es probable que, a medida que se continúen ordenando las finanzas públicas y se consolide la planificación económica, esta fecha siga adelantándose cada año.

Esta nota ofrece un recorrido por las cifras principales del presupuesto. Para mantenerlo comprensible, se utilizarán los millones y miles de millones de dólares, redondeando las cifras.

Sectores

Ante todo, cabe recordar que el Estado panameño está formado por varios grupos institucionales.

En términos amplios, se divide en dos sectores: el no financiero y el financiero.

El primero incluye al Gobierno Central, a las instituciones descentralizadas y a las empresas públicas. El segundo abarca a los intermediarios financieros del Estado, como bancos y fondos oficiales.

Esta separación existe porque los intermediarios financieros mueven grandes volúmenes de dinero cada año, pero esos flujos no forman parte directa del gasto público. Separarlos evita confusiones sobre la magnitud real del mismo.

El corazón y cerebro del Estado es el Gobierno Central, donde están los ministerios, la Asamblea y el Órgano Judicial.

Y aunque el presupuesto total del Estado asciende a $34,900 millones, el presupuesto efectivo del Gobierno Central es de $21,922 millones.

Rubros

El presupuesto del 2026 se distribuye principalmente entre dos grandes rubros: el Gobierno Central, con $21,922 millones, y las instituciones descentralizadas, con $10,724 millones.

El gasto operativo del Gobierno Central, sin contar subsidios, transferencias ni pagos de deuda, será de $5,687 millones.

Del gasto operativo del Gobierno Central, $4,855 millones irán a salarios públicos y prestaciones laborales, el componente más pesado.

En las instituciones descentralizadas, el gasto operativo alcanza los $3,395 millones.

La inversión pública, es decir, proyectos y obras, llegará a $3,163 millones por el Gobierno Central y $3,968 millones por las descentralizadas. Estas cifras no incluyen transferencias de capital ni amortizaciones.

En materia de deuda, el Estado pagará $4,398 millones para cancelar obligaciones antiguas y $3,540 millones en intereses.

Los subsidios sumarán $2,490 millones, destinados principalmente a programas sociales y energéticos.

Operación

Los ministerios con mayor presupuesto operativo, es decir, para funcionamiento directo sin incluir transferencias a otras instituciones, son el Ministerio de Educación, con $2,079 millones; el Ministerio de Salud, con $997 millones; y el Ministerio de Seguridad Pública, con $813 millones.

En inversión, los principales ministerios son el Ministerio de Educación, con $1,501 millones; el Ministerio de Obras Públicas, con $674 millones; el Ministerio de Salud, con $303 millones; y el Ministerio de Desarrollo Social, con $193 millones.

Estas cifras reflejan las prioridades del Estado: educación, infraestructura y servicios básicos.

Instituciones

La Asamblea Nacional tendrá $98 millones, de los cuales $95 millones son para funcionamiento y $3 millones para inversión.

El Ministerio de la Presidencia administrará $212 millones.

El Ministerio de Educación manejará $4,859 millones, divididos en $2,798 millones para funcionamiento y $2,061 millones para inversión, incluyendo $1,272 millones destinados a la construcción y rehabilitación de escuelas.

El Ministerio de Salud contará con $3,503 millones, de los cuales $3,014 millones son para funcionamiento y $488 millones para inversión, con $156 millones para mejorar instalaciones médicas.

La Caja de Seguro Social dispondrá de $8,211 millones, repartidos en $5,429 millones para funcionamiento y $2,782 millones para inversión.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) operará con $500 millones, casi todos dirigidos a inversión y $17 millones a funcionamiento.

Y el Instituto Panameño de Deportes tendrá $160 millones, con $57 millones para funcionamiento y $102 millones para inversión.